مدرب المقاصة يعلن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي

أعلن جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة انبى ، التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، بإستاد بتروسبورت ، ضمن مواجهات الجولة ٣٣ لمسابقة الدوري . وضم التشكيل: محمد كوكو لحراسة المرمي عاصم سعيد _احمد عبدالعزيز مودي - محمد دبش - عصام صبحي في خط الدفاع محمد دسوقي - مصطفى شبيطه - باولن فوافي - ميدو جابر - محمد توني في خط الوسط جون أنطوى في الهجوم . و يجلس علي دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – طه عادل - أحمد محسن - هاني سعيد - محمد رمضان - شميلس بيكلي - مروان حمدي . ويغيب كل من أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلال، وصلاح عاشور للإصابة .

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