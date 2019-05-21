منتخب مصر للجودو يغادر المركز الأوليمبي بالمعادي متجهًا للصين

يغادر منتخب مصر للجودو، مساء اليوم، المركز الأولمبي بالمعادي بعد انتهاء المعسكر المغلق متوجها إلي الصين للمشاركه في بطوله الجائزه الكبرى.
وتقام بطولة الجائزة الكبري في الفترة من22 إلى 27 من الشهر الجاري.
ويمثل منتخب مصر للجودو كل من، أحمد علي وزن ٦٦ كجم ، محمد أحمد
ويقود سيد ابو ميدان القيادة الفنية لمنتخب مصر للجودو.
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