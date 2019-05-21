قررت إدارة نادي أرسنال عدم اصطحاب النجم الأرميني هنريك مختاريان مع بعثة الفريق المتجهة إلى أذربيجان لخوض نهائي الدوري الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بين أذربيجان لخوض نهائي الدوري الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بينارمينيا واذربيجان . وياتي غياب الاعب عن النهائئ بسب صعوبة حصوله على تأشيرة السفر لأذربيجان بسبب المشاكل السياسية بين البلدين .

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كانت هذه تفاصيل خبر خلاف سياسي يمنع نجم ارسنال من المشاركة في نهائي الدوري الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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