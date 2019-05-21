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خلاف سياسي يمنع نجم ارسنال من المشاركة في نهائي الدوري الاوروبي

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قررت إدارة نادي أرسنال عدم اصطحاب النجم الأرميني هنريك مختاريان  مع بعثة الفريق المتجهة إلى

أذربيجان لخوض نهائي الدوري الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بين
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ارمينيا واذربيجان .

وياتي غياب الاعب عن النهائئ  بسب صعوبة حصوله على تأشيرة السفر لأذربيجان بسبب المشاكل السياسية بين البلدين .

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