بث مباشر .. مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز . تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء علي ملعب ستاد الجيش بالسويس وتنقل عبر قناة اون سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي رامي بهجت . مساء علي ملعب ستاد الجيش بالسويس وتنقل عبر قناة اون سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي رامي بهجت . يدخل الفريقين المباراة بهدف خطف نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار بدوري الاضواء بالموسم المقبل والابتعاد عن صراع الهبوط لدوري القسم الثاني، حيث يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن ورصيده 37 نقطة ، بينما يحتل زعيم الثغر المركز 12 ورصيده 36 نقطة . شاهد المباراة ..

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