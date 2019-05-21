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محمود جابر يجتمع بلاعب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

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عقد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى اجتماعًا مع لاعب إرتكاز الفريق الأول  قبل مواجهة الأهلي مساء غد الإربعاء بملعب برج العرب

ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة .

وإجتمع جابر مع محمود عبدالعاطي "دونجا" على هامش

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المران الختامى الذى اقيم مساء اليوم الثلاثاء، وحرص على تحفيز اللاعب من أجل استعادة مستواه المعهود فى لقاء القمة.

ويدخل الدراويش مباراة الأهلي وهو يحتل المركز السابع برصيد 41  نقطة.

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