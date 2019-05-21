محمود جابر يجتمع بلاعب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

عقد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى اجتماعًا مع لاعب إرتكاز الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي مساء غد الإربعاء بملعب برج العرب

ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري

وإجتمع جابر مع محمود عبدالعاطي "دونجا" على هامش

المران الختامى الذى اقيم مساء اليوم الثلاثاء، وحرص على تحفيز اللاعب من أجل استعادة مستواه المعهود فى لقاء القمة.

ويدخل الدراويش مباراة الأهلي وهو يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة.