محمود جابر يجتمع بلاعب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

عقد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى اجتماعًا مع لاعب إرتكاز الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي مساء غد الإربعاء بملعب برج العربضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.
وإجتمع جابر مع محمود عبدالعاطي "دونجا" على هامش
ويدخل الدراويش مباراة الأهلي وهو يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة.
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