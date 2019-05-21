رسميًا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع مدافع هوفنهايم

أعلن نادي بورسيا دورتموند الالماني عبر الموقع الرسمي للفريق عن نجح في التعاقد مع اللاعب نيكو شولز مدافع فريق هوفنهايم الألمانى بعقد يمتد لـ5مواسم حتى عام 2024 . مدافع فريق هوفنهايم الألمانى بعقد يمتد لـ5مواسم حتى عام 2024 . ويعد شولز من الاعبين المتميزين في خط الدفاع وتالق خلال الموسم الحالي مع فريقه ويستعد بروسيا دورتموند للموسم الجديد ليكون بذلك اول صفقات الفريق.

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