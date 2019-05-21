رياضة | ميسي يختار مدرب برشلونة الجديد ويعطي الضوء الأخضر للتعاقد معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يختار مدرب برشلونة الجديد ويعطي الضوء الأخضر للتعاقد معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة تُجهز لإقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، حال الخسارة أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، السبت المقبل.

وفي هذا الإطار، فتحت إدارة البلوجرانا إتصالات مع إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، لقيادة الفريق حال رحيل فالفيردي.

وأكد برنامج "الشرينغيتو " الإسباني الشهير، أن فالفيردي ستتم إقالته على الفور في حال خسارته لكأس إسبانيا أمام الخفافيش.

وتشير التقارير إلى أن ميسي أبدي موافقته على مدرب أياكس، حيث يري بأنه هو المدرب الأنسب لقيادة الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، نظرًا للكرة الهجومية الشاملة التي قدمها مع الفريق الهولندي وجعلته يتوج بثنائية الدوري والكأس بالإضافة إلى تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال قبل أن يخرج أم توتنهام الإنجليزي في الدقائق الأخيرة.