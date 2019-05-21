رياضة | استثمارات عربية جديدة تنعش السوق الرياضي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استثمارات عربية جديدة تنعش السوق الرياضي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقي الاستثمار الرياضي في مصر، اهتماما كبيرا، بعدما قدم، المستشار تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، تجربة ناجحة خطفت الأنظار، منذ انطلاقها في السوق الرياضي المصري، في مجال كرة القدم بالدوري الممتاز.

وفتح تركي آل الشيخ، المجال أمام رجال الأعمال العرب، لخوض التجربة، لزيادة المنافسة والاستثمارات الرياضية.

ومن المنتظر، أن يقوم الرئيس التنفيذي للصندوق الأستثماري للمجموعة الدكتور فهد المرعبي ، بالدخول في مفاوضات رسمية، بتقديم عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، لشراء او الاستحواذ علي نادي بالدوري الممتاز . Advertisements

وهو مادفع المرعبي والفهيم، لتوجيه جزء من أموال من مجموعة استثمارية ضخمة ومعهم لندن سيتي بنك وشركة زيوريخ كابيتال فندس القابضة، للاستفادة من المزايا، التي وضعتها الحكومة المصرية، بفتح أبواب جديدة للاستثمار الرياضي.

وقال عصام الفهيم إن الفريق القانوني يعمل حالياً مع جميع الأطراف لإنهاء التفاصيل التعاقدية.

وشدد الدكتور فهد المرعبي، أنه لا يسعى إلى الظهور الإعلامي، بل الدخول في الاستثمار الرياضي، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل إضافية قبل إنهاء الصفقة.