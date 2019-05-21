رياضة | هلال ونداي يقودان هجوم وادي دجلة أمام حرس الحدود

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أعلن المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف.

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خط الدفاع : أحمد بيكهام - بسام وليد - يعقوبو - محمود مرعي.

خط الوسط : بوزاس - محمد عبد العاطي - احمد سعيد - حسام عرفات.

خط الهجوم : محمد هلال - إبراهيما نداي.