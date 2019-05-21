رياضة | بنزيمة: الموسم الماضي للنسيان.. ونتطلع لحصد جميع الألقاب تحت قيادة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة: الموسم الماضي للنسيان.. ونتطلع لحصد جميع الألقاب تحت قيادة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، أن الموسم المنقضي كان محبطاً بالنسبة للنادي "الملكي".

وحل ريال مدريد ثالثا في الدوري الإسباني وودع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأكد بنزيمة أن ريال مدريد يتطلع للفوز بكل الألقاب في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وشارك بنزيمة في 53 مباراة مع الريال هذا الموسم على مستوى كافة البطولات وسجل 30 هدفا بواقع 21 هدفا في الدوري وأربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا ومثلهم في كأس ملك إسبانيا بجانب هدف واحد في كأس السوبر الأوروبي.