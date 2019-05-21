رياضة | باولو سيرجيو مديرًا فنيًا للتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باولو سيرجيو مديرًا فنيًا للتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، عن تعيين البرتغالي باولو سيرجيو مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لمواطنه بيدرو إيمانويل مدرب الفريق السابق.

ورحب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بالمدرب، من خلال نشر صورة للمدير الفني معلقاً عليها: "باولو سيرجيو" مدربًا للتعاون.

وقامت الإدارة برئاسة محمد القاسم، بالتوقيع على عقود مبدئية، في انتظار توقيع العقودالنهائية بالإيام القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن باولو تولى القيادة الفنية لـ 12 نادي، يأتي على رأسهم سبورتينج لشبونة البرتغالي، وأبويل القبرصي، والذي حقق معه لقبي الدوري وكأس السوبر.