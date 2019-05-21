رياضة | تشكيلة بتروجت أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة بتروجت أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي سموحة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بونجا.

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خط الدفاع : أحمد عبد الرسول - مروان النجار - حسام حسن - حماده طلبه.

خط الوسط : حميد ماو - محمود عماد - محمد فييرا - زولا.

خط الهجوم : أحمد عفيفي - شكري نجيب.