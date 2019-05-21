رياضة | رئيس الزمالك يحضر مفاجأة للاعبين قبل نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يحضر مفاجأة للاعبين قبل نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر عدد من رموز نادي الزمالك ولاعبي الفريق السابقين حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف عن طريق التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان.

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وسمح مجلس إدارة الزمالك لبعض الرموز السابقين بالحضور للتدريبات لتحفيز اللاعبين في ظل نقص الخبرات الدولية لدى بعض اللاعبين الذين يخوضوا نهائي قاري لأول مرة في مشوارهم الكروي.

وسيكون على رأس الحاضرين كل من مدحت عبد الهادي وأحمد عبد الحليم وجمال حمزة وعبد الواحد السيد وحمادة عبد اللطيف وغيرهم من اللاعبين.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى القاهرة أمس الإثنين عائدة من المغرب بعد خوض مباراة الذهاب أمام نهضة بركان.