رياضة | رسميا.. نجم ريال مدريد يقرر البقاء بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم ريال مدريد يقرر البقاء بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع نادي ريال مدريد الاسباني، عن استمراره في صفوف النادي الملكي في الموسم المقبل وذلك بعد شائعات رحيله.

وقال فاران، في تصريحاته عبر صحيفة الماركا الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء: "سأستمر في ريال مدريد الموسم المقبل".

وتحدث فاران عن الأسبوع المشؤوم ضد أياكس وبرشلونة ويعترف بأن الجميع لم يكونوا في أفضل حالاتهم: "لقد قاتلنا وحاولنا جاهدين، لا يمكننا إلقاء اللوم على أي شخص، لكن يجب علينا الاحتراف بأننا لم نعرف كيف نتصرف في اللحظات الصعبة".

وتابع حديثه: "لم أكن في أفضل مستوياتي، ولكني في العام القادم سأكون أفضل، وعلينا أن نتطور وزيدان واضح بشأنه هذا الأمر، وعلينا إعادة بناء هذا الفريق، وعلينا تغيير الكثير من الأشياء".