رياضة | مجلس الشمس ينفي بيع تذاكر نهائي الكونفيدرالية بالنادي

نفي مجلس إدارة الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي أسامة أبوزيد بيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في اياب نهائي البطولة الكونفيدرالية والمقرر لها مساء الأحد القادم بنادي الشمس .

وأعلن المجلس الشمساوي انه لا صحة مطلقا للاخبار التي ترددت بهذا الشأن وان النادي لا يوجد به أي منفذ بيع لتذاكر النهائي الأفريقي.