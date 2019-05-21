رياضة | مجلس الشمس ينفي بيع تذاكر نهائي الكونفيدرالية بالنادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشمس ينفي بيع تذاكر نهائي الكونفيدرالية بالنادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي مجلس إدارة الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي أسامة أبوزيد بيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في اياب نهائي البطولة الكونفيدرالية والمقرر لها مساء الأحد القادم بنادي الشمس .
وأعلن المجلس الشمساوي انه لا صحة مطلقا للاخبار التي ترددت بهذا الشأن وان النادي لا يوجد به أي منفذ بيع لتذاكر النهائي الأفريقي.
وتباع تذاكر مباراة الزمالك وبطل المغرب في نادي النصر وليس لنادي الشمس أي علاقة بهذا الشأن .