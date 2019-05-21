رياضة | السكرى: كأس العالم تجهز منتخب الكانوى والكياك لمنافسات التأهيل لاولمبياد 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكرى: كأس العالم تجهز منتخب الكانوى والكياك لمنافسات التأهيل لاولمبياد 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة منتخب مصر الوطنى للكانوى والكياك متجهة الى بولندا استعدادا للمشاركة فى المرحلة الاولى من بطولة كأس العالم التى تقام بمدينة بوذيان البولندية خلال الفترة من 21 الى 27 مايو الجارى .

وضمت البعثة كل من جلال اسامة اداريا وعمرو توفيق مدربا واللاعبين احمد البدويهى ومؤمن مهران وينضم اليهم فى بولندا لاعب الباراكانوى احمد نجيب .

وانهى احمد نجيب معسكره التدريبي الدولى بنجاح فى المجر والذى اقيم تحت اشراف الاتحاد الدولى المأمور والكياك . Advertisements

بينما يستمر لاعب منتخبنا الوطنى للكياك على حسن فى المعسكر الدولى بالمجر حتى نهاية الشهر الجارى نظرا لمشاركته فى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم التى ستقام فى المانيا .

ومن جانبه صرح رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بأن المشاركة المصرية فى بطولة كأس العالم بمرحلتيها الاولى والثانية تأت ضمن برنامج الاتحاد للاستعداد لخوض جولتى التأهيل إلى طوكيو 2020 .

اشار قائلا ان هناك جولتى تأهيل للاوليمبياد المقبلة احداهما فى بطولة العالم خلال شهر سبتمبر المقبل والثانية دورة الألعاب الافريقية بالمغرب والتى ستقام فى شهر اكتوبر المقبل ايضا .