رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم رونالدو في موسمه الأول مع يوفنتوس؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم رونالدو في موسمه الأول مع يوفنتوس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، جائزة لاعب العام في الكالتشيو "سيريا إيه" من رئيس الدوري الإيطالي جيتانو ميكيتشي قبل مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا التي انتهت بنتيجة 1-1 مساء الأحد الماضي.

تابعت جماهير كرة القدم عن قُرب ما قدمه كريستيانو في موسمع الأول مع يوفنتوس الإيطالي وذلك بعد قدومه من ريال مدريد في صيف 2018 في صفقة مفاجئة لم يتوقعها الجميع.

- كريستيانو × أرقام:

لعب خلال الموسم مع يوفنتوس 43 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 28 هدفاً واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

الدوري الإيطالي: لعب 31 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 أسيست

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دوري الأبطال: خاض 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين (وصل مع فريقه لدور ربع النهائي).

وشارك رونالدو في مباراة السوبر الإيطالي وسجل هدفاً ولعب مباراتين فقط في كأس إيطاليا ولم يسجل خلالهما.

- الألقاب والإنجازات:

* حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي

* حصد لقب الدوري الإيطالي للموسم 2018/19

* حصد لقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على ميلان 1-0 (هدف رونالدو)