رياضة | برشلونة يقترب من خطف صفقة ريال مدريد المميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من خطف صفقة ريال مدريد المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تخطط للإنقضاض على صفقة ريال مدريد المنتظره اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت برنامج "الشيرينتجو" الإسباني المقرب من الملكي أن إدارة البيانكونيري رفضت مبلغ المائة مليون يورو الذي طلبته إدارة الفريق الالماني للتخلي عن النجم الشاب ما جعل برشلونة يدخل على خط التفاوض مع اللاعب من جديد للحصول على توقيعه في الصيف.

وفي نفس السياق كانت شبكة سكاي سبورتس الألمانية قد أكدت أن الريال توصل لإتفاق مع فرانكفورت لضم اللاعب مقابل 65 مليون يورو لمدة خمسة سنوات قبل أن يرفع النادي الألماني المقابل المادي ل100 مليون.