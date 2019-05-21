رياضة | ناصر الخليفي يوجة ضربة موجعة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر الخليفي يوجة ضربة موجعة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي، توجيه صدمة قوية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وذلك من خلال ضم أحد اللاعبين المستهدف ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتبر بوجبا ضمن اللاعبين المتواجدين في قائمة زيدان للفترة الصيفية حيث يريد ضم اللرنسي لتدعيم خط الوسط في النادي الملكي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وذلك في ظل تأكيد الصحف الانجليزية على تمسك سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ببقاء بوجبا.