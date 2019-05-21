رياضة | أول رد فعل من جروس على استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من جروس على استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن رد فعل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حول استبعاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر من قائمة المنتخب الوطني لبطولة أمم افريقيا 2019.

وأوضح المصدر أن جروس كان مندهش من القرار وغضب بشدة بعدما كان يتوقع ضم اللاعب وحصوله على فرصته في البطولة الافريقية.

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وأشار المصدر أن جروس قرر عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة لتحفيزه والشد من آزره قبل نهائي الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في لقاء الإياب على ستاد برج العرب.

وكان الزمالك قد خسر بهدف نظيف في لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم في المغرب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن قائمته اليوم إستعدادًا لأمم افريقيا 2019 وشهدت ضم جنش والونش ومحمود علاء وطارق حامد من الزمالك.