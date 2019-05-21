شكرا لقرائتكم الأهلي يشتبك مع الإسماعيلي في موقعة ساخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 20:31

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي غدا (الأربعاء ) على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18بالدوري المصري لكرة القدم ، ويسعى الفريق"الأحمر" إلى تحقيق الفوز السادس على التوالي والاستمرار في الصدارة إذ يحتل قمة جدول المسابقة برصيد 73 نقطة ، وتأجلت المباراتين الباقيتين لحامل اللقب أمام المقاولون العرب والزمالك إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق فى مصر في 21 يونيو المقبل.



ويعود لتشكيل الأهلي في مباراة اليوم لاعبي الوسط المخضرمين حسام عاشور ووليد سليمان والمهاجم مروان محسن بعد تعافيهم من الإصابة ، فيما يغيب لاعب الوسط حمدي فتحي للإيقاف . وشدد المدرب العام للمارد الأحمر محمد يوسف على أن نقاط مباراة الإسماعيلي خطوة مهمة لفريقه نحو الاحتفاظ باللقب .

في المقابل ، استفاق الإسماعيلي وخرج من دوامة النتائج السيئة بالفوز في المباراة الأخيرة على الداخلية ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع ، ويسعى مدربه محمود جابر إلى الفوز للزحف نحو المربع الذهبي وإنقاذ الموسم الذي شهد إخفاقات في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس زايد للأندية العربية إذ ودع باكرا من هذه البطولات، وحذر لاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة وقدرة الأهلي على خطف انتصارات مهمة بأهداف قاتلة . ويبرز في صفوف "الدراويش" كل من محمد فوزى لحراسة المرمى وباهر المحمدي في الدفاع وكريم بامبو في الوسط والمهاجم الناميبي بنسون شيلونغو .