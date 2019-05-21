شكرا لقرائتكم الكاف يحرر محضر ضد عمرو فهمى بتهمة سرقة سيارة ولاب توب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرر مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، محضر رسمى حمل رقم 4489 ضد عمرو فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد لاتهامه بسرقة سيارة ولاب توب.

وتم تحرير محضر سرقة رقم 4489 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر وتم التحقيق فيه بمعرفة محمد صلاح وكيل نيابة جنح أول أكتوبر بإشراف على الوشاحى رئيس نيابة أكتوبر والمستشار محمد مكى، وقررت النيابة إستدعاء عمرو مصطفي فهمى.

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وأكد مسئولو الكاف استدعاء النيابة من قبل لعمرو مصطفي فهمي إلى جانب توزيع أوصاف سيارته لضبطه من جانب الأكمنة.

وقضى عمرو فهمي 511 يوماً فقط فى منصب السكرتير العام للاتحاد الافريقي، قبل أن يقرر الكاف الاطاحة به وتعيين المغربى معاذ حجى بدلا منه حيث انتهت علاقته بالاتحاد الأفريقي يوم 11 إبريل الماضى .

وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية وإنجليزية في وقت سابق عن وجود خلافات حادة بين أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى وعمرو فهمى أدت إلى الإطاحة بالأخير من منصب السكرتير العام لـ"الكاف"، بجانب وجود قضايا فساد داخل الاتحاد القارى.