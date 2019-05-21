شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قائمة منتخب مصر تشهد استبعاد محمد عواد قائمة منتخب مصر شهدت مفاجأة كبرى بعد استبعاد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للمنتخب كواليس استبعاد الحارس العائد من رحلة احتراف قصيرة بالدوري السعودي عن تشكيلة الفراعنة التى استدعت للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة مصر 2019.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفنى بالكامل بقيادة خافيير أجيرى شارك فى اختيار حراس منتخب مصر وفقًا للأرقام التى تم توفيرها من تحليل المباريات التى شارك فيها الحراس المرشحين للمشاركة فى معسكر الفريق المقبل.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفنى أستقر على الحراس الأربعة نظرًا لخبراتهم الدولية "تاريخ اللعب الدولي للمنتخبات المصرية" سواء بقطاعات الناشئين والشباب أو المنتخب الأول وهو ما جاء فى صالح الحراس الأربعة.

تابع المصدر أن الجهاز الفنى أستقر على استبعاد محمد عواد من القائمة بالرغم من قناعته بمستواه الفنى لكنه ليس الحارس الوحيد الذى تم الاطاحة به من الحسابات بل هناك 8 حراس يتم الاختيار فيما بينهم وفقًا لحاجة المنتخب فى كل أمر يتعلق به.

وكشف المصدر ذاته أن تعليمات من المدير الفنى المكسيكى بعد التعقيب على حالة الجدل التى تسببت فيها إعلان قائمة منتخب مصر اليوم.

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شهدت قائمة المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل تواجد أسماء العديد من اللاعبين الجدد مقارنة ببطولة 2017 . قائمة منتخب مصر وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب القائمة التى جاءت كالتالي: وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب القائمة التى جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي ،محمد الشناوي ، محمد أبوجبل ، محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : أحمد المحمدي، عمر جابر، أحمد حجازي، على غزال، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، باهر المحمدي، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط : طارق حامد، محمد انني، نبيل عماد دونجا، وليد سليمان، عبد الله السعيد .

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، عمرو وردة، أحمد أيمن منصور، أحمد علي كامل.