الأخ سند .. ماذا قال صالح جمعة عن استبعاد شقيقه من قائمة المنتخب؟...

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جدة - عمرو شويل علق صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على استبعاده شقيقه عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من قائمة المنتخب الوطنى الأولية التى تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء. وكتب صالح جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" عبد الله جمعة فين".

تعليق صالح جمعة على استبعاد شقيقة و جائت القائمة الأولية التى أعلن عنها المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب كالتالي : - أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - احمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (ارسنال الانجليزي) -محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلي) Advertisements - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمود حمدي "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدي (الاسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة)

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