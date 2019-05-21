شكرا لقرائتكم لا تراجع ولا استلام..الزمالك يتمسك بـ 60 ألف مشجع فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادى الزمالك زيادة عدد الجماهير المقرر لها حضور نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان من 40 ألف إلى 60 ألف مشجع وذلك من خلال إجارء اتصالات مكثفة مع الأمن.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

الجدير بالذكر أنه يتم طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى الإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن طرح بعد ذلك فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.

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