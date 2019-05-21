شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يتحدث عن انتصارات الأهلى .. بدأت من جيل التسعينيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سعفان الصغير مدرب حراس النادى الأهلى عن أبرز ذكرياته أمام النادى الأهلى موضحا أنه خاض ثلاث نهائيات أمام القلعة الحمراء.

أكد مدرب حراس الدراويش فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه : "لعبت من قبل نهائى كأس مصر عام 97 ضد الأهلى بالقاهرة ونجحنا فى الفوز عليه بهدف أحمد فكرى الصغير بجانب مباراتين فاصلتين على لقب الدورى الأولى كانت بالمحلة عام 90 وفوزنا بها أيضا إضافة للقاء الذى خسرناه فى الإسكندرية بنتيجة 4-3".

أضاف سعفان الصغير فى حديثه للموقع الرسمى للنادي الإسماعيلي:" كنت دائما مجاورا لزميلى أحمد العجوز فى الغرفة سواء بالإسماعيلية أو خارجها، نجحنا فى الفوز على الأهلى بالدورين الأول والثانى عام 92 حينما كان صلاح أبوجريشة مديرا فنيا، الانتصارات على الفريق الأحمر بدأت بشكل كبير من جيل التسعينيات".

وعلق سعفان الصغير على مواجهة الأهلى غدا الأربعاء :"المباراة صعبة جدا على الفريقين مهما كان موقعنا فى الجدول سنظل نحن الإسماعيلى، طموح كل فريق هو الثلاث نقاط فنحن نبحث عن مركز متقدم والمنافس يتطلع للحفاظ على حظوظه فى حصد لقب الدورى”.

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وأنهى حديثه قائلا :”مواجهة الأهلى تكاد تكون الفرصة الأخيرة للاعبين من أجل استعادة جزء من ثقة الجماهير التى نقدر حزنها بكل تأكيد على تراجع النتائج هذا الموسم”، وأضاف : "لدى ذكريات رائعة ومميزة حينما كنت حارسا ضد النادى الأهلى وأبرزها خوض ثلاث نهائيات أمامه".