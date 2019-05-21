شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. الونش يعود لحسابات جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان فى حضور الونش



قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عاد محمود حمدى الونش مدافع القلعة البيضاء، لحسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض، للتواجد فى قيادة خط الدفاع أمام بطل المغرب، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب.

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الونش غاب عن ذهاب الزمالك ونهضة بركان



ولم يتواجد محمود الونش فى مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، ولكن يدرس جروس إعادته على حساب محمد عبد الغنى فى لقاء العودة بعدما فضل المدرب السويسرى مشاركة الأخير فى الذهاب حرصاً على سلامة الونش العائد من إصابة فى الأنف لكن خبرات الأخير تمنحه أفضلية التواجد فى التشكيلة الأساسية خلال لقاء العودة على حساب عبد الغنى ليقود الدفاع مع محمود علاء.

نهضة بركان ضد الزمالك وخسارة الأبيض فى الذهاب



شهدت مباراة نهضة بركان ضد الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية خسارة الأبيض بهدف وحيد سجله التوجولى لابا كودجو فى المباراة التى جمعت الفريقان على الملعب البلدى بمدينة بركان المغربية.