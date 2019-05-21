شكرا لقرائتكم محمد عواد يفتح النار على ناجى: "وعودك الزائفة هدفها واضح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فتح محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، النار تجاه أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر لعدم اختياره ضمن قائمة الأربع حراس بالقائمة الأولية لمصر بكأس أمم أفريقيا.

وكتب عواد عبر صفحته الشخصية: "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم و لزملائي الحراس تحديداً وعشان محدش يفهم كلامي غلط وإنه هجوم علي المنتخب بالعكس أنا بس عندي أسئله و محتاج إجابات .. ليه يا ك/ناجي طلبت مني اعمل زي ك/الحضري وقت كأس العالم وأتمرن معاك بعد إنتهاء موسمي مع الوحده عشان أكون جاهز للمعسكر وأنا اساساً مش في اختياراتك؟؟؟..

معنديش أي مشكله ان يتم عدم اختياري للمنتخب لان كل شيء نصيب لكن مشكلتي في الوعود المزيفه و التصريحات الاعلاميه المرضيه للجميع اللي كل الهدف منها واضح..".



بوست محمد عواد حارس الاسماعيلى

و جائت قائمة المنتخب الوطنى كالتالي:

- أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)

- وليد سليمان (الأهلي)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- احمد علي كامل (المقاولون العرب)

- محمد النني (ارسنال الانجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)

- عمر جابر (بيراميدز)

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- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلي)

- محمد أبوجبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- محمد الشناوي (الأهلي)

- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدي (الاسماعيلي)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)