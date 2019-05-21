شكرا لقرائتكم جراحة ناجحة للاعب الشباب محمد سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب السعودي عن إجراء محمد سالم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عملية جراحية ناجحة في إحدى المراكز المتخصصة في مدينة ميونخ الألمانية.

وقال الشباب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الثلاثاء: أجرى لاعب الشباب محمد سالم عملية فتق رياضي صباح اليوم في إحدى المراكز المتخصصة في مدينة ميونخ الألمانية.

وأضاف: وكان برفقة اللاعب إداري الفريق فهد العيسى، ومن المقرر أن يستكمل اللاعب برنامجه العلاجي في عيادة النادي في الأسبوع المقبل.