شكرا لقرائتكم ديشان يواصل تجاهل لاكزيت ويضم لانغليه إلى تشكيلة فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان يوم الثلاثاء للمرة الأولى المدافعَين كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني) وليو دوبوا (ليون)، والحارس مايك ماينيان (ليل)، الى التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ودية ومباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، فيما لم يستدعي لاكزيت مهاجم أرسنال.

ويخوض المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، مباراة ودية ضد بوليفيا في الثاني من يونيو، قبل مباراتين في تصفيات كأس أوروبا ضد تركيا وأندورا في 8 و11 منه.

واستبعد ديشان حارس مرمى مرسيليا ستيف ماندندا (34 عاما) الذي كان ضمن التشكيلة التي خاضت المونديال، بينما عاد الى صفوف المنتخب مهاجم إشبيلية الإسباني وسام بن يدر.

وعلى غير العادة، تضمنت قائمة ديشان 24 لاعبا بدلا من 23، بينهم أربعة حراس للمرمى بدلا من ثلاثة، لأن الحارس الأساسي وقائد المنتخب هوغو لوريس سيخوض مع فريقه توتنهام هوتسبر الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مواطنه ليفربول في الأول من يونيو.

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وبرر ديشان استبعاد مانداندا بـ :خيار اللحظة، ستيف خاض موسما معقدا مع ناديه، وكان مردوده أقل مما هو قادر على عطائه، ولهذا اتخذت القرار بعدم استدعائه، ولن ألزم نفسي بالنسبة الى المستقبل.

واستفاد لانغليه (23 عاما) من غياب مدافع باريس سان جرمان بريسنل كيمبمبي، فيما جاء استدعاء دوبوا على حساب مدافع موناكو غبريل سيديبيه. وعلق ديشان على ذلك قائلا :هذا امتياز بالنسبة إلي. لدي في كل الخطوط مرشحون جديون لمنتخب فرنسا.

وتلعب فرنسا في المجموعة الثامنة التي تضم، إضافة الى تركيا وأندورا، ثلاث منتخبات هي ايسلندا وألبانيا ومولدافيا، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الأدوار النهائية للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية.

وضمت القائمة في حراسة المرمى ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، بنجامان لوكونت (مونبلييه)، هوغو لوريس (توتنهام) ومايك ماينيان (ليل)، وللدفاع لوكاس دينيي وكورت زوما (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا وفرلان مندي (ليون) كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي (برشلونة)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني) ورافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، وفي الوسط تواجد نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي) تانغي ندومبيلي (ليون)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وموسى سيسوكو (توتنهام)

وفي الهجوم وسام بن يدر (إشبيلية)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان وتوما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وفلوريان توفان (مرسيليا).