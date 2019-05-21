شكرا لقرائتكم تشيلسي يجدد تعاقده مع الفرنسي جيرو حتى 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه مدد عقد مهاجمه أوليفيه جيرو لموسم إضافي حتى 2020.

وسجل جيرو، الفائز مع المنتخب الفرنسي بلقب بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، 17 هدفا لتشيلسي في 62 مباراة خاضها مع الفريق منذ أن انتقل إليه في 2017 قادما من جاره أرسنال.

وأحرز اللاعب عشرة أهداف ساهمت في بلوغ تشيلسي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم حيث يلتقي أرسنال في النهائي الأسبوع المقبل في باكو عاصمة أذربيجان.

وقال جيرو (32 عاما)، على موقع نادي تشيلسي بالإنترنت: أردت بالفعل البقاء مع الفريق لعام آخر. أشعر منذ البداية بأنني جزء من الفريق ومن عائلة تشيلسي. وأتمنى تحقيق مزيد من البطولات معه.