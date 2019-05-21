محضر من "كاف" ضد عمرو فهمي بسرقة سيارة ولاب توب

كتب محمد مراد



قام مسئولو الاتحاد الأفريقى "كاف" بتحرير محضر رقم 4489 ضد المصرى عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف يتهمونه خلاله بسرقة سيارة ولاب توب.

وحرر الكاف محضر السرقة برقم 4489 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر وتم التحقيق فيه بمعرفة محمد صلاح مدير نيابة جنح أول أكتوبر بإشراف على الوشاحى رئيس نيابة أكتوبر والمستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوير، وقررت النيابة استدعاء عمرو مصطفى فهمى.

وأكد مسئولو "كاف" أنه تم استدعاء من قبل النيابة لعمرو مصطفى فهمى إلى جانب توزيع أوصاف السيارة ماركة BMW وتحمل رقم ل ل ر 257،...