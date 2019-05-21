قائمة المنتخب تثير أزمة كبيرة.. عواد غاضب: كلها وعود كاذبة.. ورياضيون: غياب جمعة وفتحي والسولية علامة استفهام

كتب: أحمد أبوعقيل

أثار إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 أزمة كبيرة وردود فعل واسعة على مستوى الوسط الرياضي والجماهير العاشة لكرة القدم، نظرا لاستبعاد بعض اللاعبين واحتيار آخرين.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قائمة معسكر الفراعنة والتي تضم 25 لاعبًا استعدادًا لوديتي غينيا وتنزانيا قبل بدء بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وجاءت القائمة كالأتي:

- وليد سليمان، مروان محسن، أيمن أشرف، محمد الشناوي (الأهلي).

- طارق حامد، - محمود حمدي "الونش "، - محمود عبد الرحيم " جنش "، محمود علاء (الزمالك).

- عبد الله السعيد، عمر جابر، - أحمد الشناوي، - أحمد أيمن منصور، - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز).

- محمد أبوجبل، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي). أحمد علي كامل (المقاولون العرب). محمد النني (آرسنال الإنجليزي). محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي). أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني). علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي). محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي).

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني). باهر المحمدي (الإسماعيلي)

وعلق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق قائلا:" عجبني جدا أسلوب وتفكير كابتن أحمد ناجي اتاسف لمحمد عواد علشان عدم اختياره في كأس العالم الراجل طلع محترم و عمله مكافاه واستبعده خالص ولا كان في حساباته في كأس الأمم الافريقيه إيه الدماغ دي".

Advertisements

وانفجر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي، غضبًا، فور إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، واستبعاده منها لحساب الرباعي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وحارس الزمالك الأساسي، ومحمد أبو جبل.

ونشر عواد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر قائلا:"كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناءاً على ايه ؟"

وأزضح:" خبرًا من أحد المواقع يفيد حديث أحد المصادر من داخل الجهاز الفني عن سبب استبعاد الحارس من القائمة، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة لما يكتبه على صفحته الرسمية".

وعلق عواد على الخبر بسخرية قائلًا: "والموسم الي فات كان لأسباب فنية... هو مين المصدر طيب".

وأضاف عواد :"معنديش أي مشكله ان يتم عدم اختياري للمنتخب لان كل شيء نصيب لكن مشكلتي في الوعود و التصريحات الاعلاميه المرضيه للجميع اللي كل الهدف منها واضح".

ووجه عواد سؤال للكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر:"ليه يا كابتن ناجي طلبت مني اعمل زي كابتن الحضري وقت كاس العالم و اتمرن معاك بعد انتهاء موسمي مع الوحده عشان اكون جاهز للمعسكر و انا اساساً مش في اختياراتك؟.

وتابع :"كل التوفيق لمنتخب مصر في كاس الامم و لزملائي الحراس تحديداً و عشان محدش يفهم كلامي غلط و إنه هجوم علي المنتخب بالعكس أنا بس عندي اسئله و محتاج إجابات".

وقال بلال علام المعلق الرياضي:" محمد عوّاد عامل موسم ممتاز مع الوحدة السعودي، والكل بيشيد به ومباريات كبيرة بتصديات خيالية فعلاً وثبات مستوى، وبالرغم من ده مش موجود في القايمة الأولية، ده إسمه ظلم بيّن وحسابات خاصه أما عبدالله جمعه غيابه عن المنتخب تفسيره الوحيد إنه مقدم على الجنسية ولسه مخدهاش !!.

وانتقد الإعلامي إبراهيم فايق اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر قائلا:" بكل أمانة عدم انضمام عبدالله جمعه وعواد ظلم كبير لا جدال فيه.. ظلم يصل إلى حد القهر.. غياب السولية وخبرات فتحي غريب.. غياب كهربا ورمضان أغرب.. قائمة المنتخب مش عادلة.. اللهم الحسنة الوحيدة استدعاء احمد علي ووليد سليمان وعبدالله السعيد".

وقال إسلام الشاطر نجم مصر والنادي الأهلي الساق:" قائمه المنتخب غريبه ... هو فين عواد وفين عبدالله جمعه وفين رمضان صبحي والسوليه ومحمد هاني ... وأخيرا الاستعانه بالخبرات وليد سليمان وعبدالله السعيد واحمد علي... ربنا يستر قائمه مطمنش القائمه فيها ١١ يلعبوا كويسين جدا والباقي كان في الإمكان اختيارات افضل من كدا".

— Eslam Alshater (@eslamalshater)