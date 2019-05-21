الطفل "توت" تميمة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر

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كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، عن تميمة المسابقة القارية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو/حزيران لغاية 19 يوليو/تموز.

والتميمة عبارة عن طفل اسمه "توت" ويبلغ من العمر 12 عاما، تيمنا على ما يبدو بالفرعون المصري الشهير توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم.

وأكد محمد فضل أن الشركة التي صممت تميمة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، هي التي صممت تميمة بطولة الأمم الأفريقية 2019، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع" عن مدير اللجنة المنظمة للبطولة.

ويقول مدير اللجنة المنظمة للبطولة عن التميمة: "توت طفل مصري يحب كرة القدم، رسمنا شخصيته من الهوية المصرية بحيث يشبهنا تماما، ويعبر عن جيل جديد ويمثله ليمنحنا الأمل في المستقبل".

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وأضاف "اخترنا أن يكون بطلا صاحب سن صغيرة ليمثل الأجيال الجديدة ومستقبلها".

وتستضيف مصر أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006. وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ القارة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 16. وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.