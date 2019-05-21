شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يحكى كواليس 3 نهائيات ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يملك سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ذكريات رائعة ومميزة فى مباريات الدراويش ضد النادى الأهلى، وأبرزها خوض ثلاثة نهائيات أمام المارد الأحمر.

ويلتقى الإسماعيلى مع الأهلى غدا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى القمة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ18 ببطولة الدورى الممتاز.

وقال مدرب حراس الدراويش، فى تصريحات صحفية، "لعبت من قبل نهائى كأس مصر عام 97 ضد الأهلى بالقاهرة، ونجحنا فى الفوز عليه بهدف أحمد فكرى الصغير بجانب مباراتين فاصلتين على لقب الدورى الأولى كانت بالمحلة عام 90 وفوزنا بها أيضا إضافة للقاء الذى خسرناه فى الإسكندرية بنتيجة 4-3″.

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وأتبع "كنت دائما مجاورا لزميلى أحمد العجوز فى الغرفة سواء بالإسماعيلية أو خارجها، نجحنا فى الفوز على الأهلى بالدورين الأول والثانى عام 92 حينما كان صلاح أبو جريشة مديرا فنيا، الانتصارات على الفريق الأحمر بدأت بشكل كبير من جيل التسعينيات".

وعن مواجهة الغد صرح سعفان الصغير "المباراة صعبة جدا على الفريقين مهما كان موقعنا فى الجدول سنظل نحن الإسماعيلى، طموح كل فريق هو الثلاث نقاط فنحن نبحث عن مركز متقدم والمنافس يتطلع للحفاظ على حظوظه فى حصد لقب الدورى".

وأنهى حديثه قائلا "مواجهة الأهلى تكاد تكون الفرصة الأخيرة للاعبين من أجل استعادة جزء من ثقة الجماهير التى نقدر حزنها بكل تأكيد على تراجع النتائج هذا الموسم".