شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يتساءل عن سر غياب ظهير الزمالك من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صالح جمعة، لاعب الأهلى، دهشته الشديدة من استبعاد شقيقه عبد الله جمعة لاعب الزمالك من قائمة المنتخب الوطنى الأول لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الحالى، واللاعبون هم:

- أحمد المحمدى (استون فيلا الإنجليزى)

- وليد سليمان (الأهلى)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- أحمد على كامل (المقاولون العرب)

- محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)

- أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوى (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلى)

- محمد أبوجبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)

- على أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالى)

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- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)

- أيمن أشرف (الأهلى)

- محمد الشناوى (الأهلى)

- محمود حمدى "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدى (الإسماعيلى)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على "تويتر" : "فين عبد الله جمعة"