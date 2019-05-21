شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الجبل الأخضر.. 7 أرقام لـ"دجلة والحدود" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية العاشقة للدورى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى وادى دجلة وحرس الحدود، المحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويسعى دجلة إلى حصد الثلاث نقاط لتعويض خسارة نقطتين أمام بيراميدز فى الظهور الأخير، بينما يطمح فريق الحدود فى مواصلة الفوز بعد التفوق على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"دجلة والحدود" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: