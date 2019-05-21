شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة جهاز الرياضة.. 7 أرقام لـ"الطلائع والاتحاد" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير زعيم الثغر المواجهة المرتقبة بين فريقى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش المحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

يسعى فريق الطلائع إلى حصد الثلاث نقاط من أجل تأمين البقاء فى الدورى الممتاز، بينما لا يختلف موقف الاتحاد كثيرا عن الطلائع، حيث يسعى أيضا للحصول على نقاط اللقاء من أجل القضاء على كابوس الهبوط.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الطلائع والاتحاد" فى الجدول التالى :