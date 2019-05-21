محمد عواد يفتح النار على ناجى: "وعودك الزائفة هدفها واضح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الحارس المصري محمد عواد، أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر بعد عدم اختياره من ضمن أربعة حراس تم اختيارهم للقائمة الأولية لمصر بكأس أمم أفريقيا.

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