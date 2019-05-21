شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات زملكاوية لزيادة عدد الجماهير بمواجهة نهضة بركان لـ 60 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو نادى الزمالك اتصالاتهم مع قيادات الأمن من أجل الحصول على الموافقات لزيادة عدد الجماهير التى ستحضر مباراة الفريق الكروى أمام نهضة بركان المغربى، المقرر له يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الزمالك للفوز باكثر من هدف بعد الخسارة بهدف نظيف فى الذهاب بالمغرب .

وكثف مسئولو القلعة البيضاء اتصالاتهم من أجل الحصول على موافقة بزيادة عدد الجماهير فى مواجهة نهضة بركان، لـ 60 ألف متفرج، بدلاً من 40 ألف، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح فى الساعات الأولى من اليوم، بأنه حصل على موافقة بحضور 60 ألف، ثم صدر الخطاب الرسمى بـ 40 ألف مشجع.

ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى الإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن طرح بعد ذلك فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.