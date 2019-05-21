شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المعارون فى الأهلى نجوم فيلم "للتألق وجوه كثيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى قبلة الحياة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الأحمر منذ بداية الموسم فى الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لبعض من الأندية مثل الجونة والاتحاد السكندرى وسموحة.

يأتى فريق الجونة من أكبر المستفدين من هؤلاء اللاعبين حيث ضم 4 لاعبين هم أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق ومحمود الجزار، الذين ساهموا بشكل كبير فى فوز الفريق الساحلى ببعض مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز.

Advertisements

تمكن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من تسجيل 6 أهداف خلال المشاركة 11 مباراة فى بطولة الدورى الممتاز، وشارك أحمد حمدى فى 12 مباراة وسجل هدفا واحدا.

بينما ظهر عمار حمدى صانع ألعاب فريق الأهلى والمعار للاتحاد السكندرى خلال المشاركة بمباريات فريقه فى بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث تمكن من أحراز 3 أهداف خلال 12 مباراة والمساهمة فى صناعة 3 أهداف أيضا، وتسبب تألق عمار فى استدعائه لتمثيل المنتخب الوطنى المعسكر الماضى.