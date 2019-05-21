شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل السلبى يحسم مباراة الدور الأول بين المصرى والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الإنتاج الحربى فى تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين، لاسيما بعد خسارة المصرى من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية وتعادل الإنتاج الحربى سلبيًا مع الإسماعيلى.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

كانت المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين بمنافسات الدور الأول من البطولة قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.