شكرا لقرائتكم خبر عن "الونش" يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من أجل العودة لقيادة خط الدفاع أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

ويدرس السويسرى كريستيان جروس إعادة الونش على حساب محمد عبد الغنى فى لقاء العودة، بعدما فضل المدرب السويسرى عدم مشاركة الأخير فى لقاء الذهاب حرصاً على سلامة الونش الذى كان عائداً من إصابة فى الأنف إلا إن خبرات الونش قد تمنحه الأفضلية للمشاركة فى لقاء العودة على حساب عبد الغنى ليقود الدفاع مع محمود علاء.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربى بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو فى المباراة التى جمعت الفريقان على الملعب البلدى ببركان.