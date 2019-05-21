شكرا لقرائتكم خبر عن محضر من "كاف" ضد عمرو فهمى بسرقة سيارة ولاب توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو الاتحاد الأفريقى "كاف" بتحرير محضر رقم 4489 ضد المصرى عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف يتهمونه خلاله بسرقة سيارة ولاب توب.

وحرر الكاف محضر السرقة برقم 4489 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر وتم التحقيق فيه بمعرفة محمد صلاح مدير نيابة جنح أول أكتوبر بإشراف على الوشاحى رئيس نيابة أكتوبر والمستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوير، وقررت النيابة استدعاء عمرو مصطفى فهمى.

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وأكد مسئولو "كاف" أنه تم استدعاء من قبل النيابة لعمرو مصطفى فهمى إلى جانب توزيع أوصاف السيارة ماركة BMW وتحمل رقم ل ل ر 257، على الأكمنة.

وقضى عمرو فهمى 511 يوما فقط فى منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، قبل أن يقرر كاف الإطاحة به وتعيين المغربى معاذ حجى بدلا منه، حيث انتهت علاقته بالاتحاد الأفريقى يوم 11 أبريل الماضى.

وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية وإنجليزية فى وقت سابق عن وجود خلافات حادة بين أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى أدت إلى الإطاحة بالأخير من منصب السكرتير العام لـ"كاف".