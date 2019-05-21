صالح جمعة معلقًا على قائمة منتخب مصر: فين عبد الله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: علق صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، على قائمة منتخب مصر والتي اعلنها قبل ساعات خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر. وكان أجيري اختار قائمة مكونة من 25 لاعب سيتم استدعاءهم للدخول في معسكر كأس أمم أفريقيا 2019. Advertisements ونشر صالح جمعة تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث قال خلالها: "فين عبد الله جمعة؟!!". وشهد القائمة غياب عبد الله جمعة، بعدما استقر أجيري على الاستعانة بالثنائي أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح من الأهلي وسموحة في مركز الظهير الأيسر. يذكر أن صالح جمعة لم يتواجد هو الآخر في قائمة منتخب مصر، في الوقت الذي عاد فيه للتواجد أساسيًا مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

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