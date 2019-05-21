الخليج 365 يكشف حقيقة توقيع أحمد حجازي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتشرت تقارير إعلامية مصرية تفيد بتوقيع أحمد حجازي مدافع نادي وست برومتش ألبيون إلى صفوف لنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم الخليج 365، أن حجازي لا ينوي العودة إلى مصر في الفترة الحالية، على الرغم من عدم نجاحه في قيادة فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ولم يوقع حجازي على عقود انتقاله إلى الأهلي أو أي نادِ مصري آخر، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار برحلته الاحترافية في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن حجازي فشل في قيادة وست برومتش ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعد خسارته أمام أستون فيلا في دورة التأهل.