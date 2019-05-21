جيرالدو يظهر في قائمة أنجولا لأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن سيردان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة مكونة من 27 لاعب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وشهدت قائمة متنخب أنجولا، تواجد جيرالدو لاعب النادي الأهلي بين الـ27 الذين تم استدعاءهم للقائمة التي يغلب عليها الأسماء المحلية من فريقي بترو أتلتيكو وبريميرو دي أجوستو تحديدًا.

وتعاقد الأهلي مع جيرالدو خلال شهر يناير الماضي قادمًا من بريميرو دي أجوستو، ليبدأ في الظهور مع الفريق بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتضم قائمة أنجولا كلًا من:

Advertisements

حراسة المرمى: توني كاباكا، لاندو، ندولو.

خط الدفاع: إيدي أفونسو، ويلسون جاسبر، داني أوفونسو، سالوماو تروكو، إيزاك دا كوستا، باوتو جوناثام، ماتا موكوني، بارتولوميو باستوس، جوناس شيمينو، برونو جاسبر.

خط الوسط: هيرنيلسون دو كارمو، مانويل كافومانا، خوسيه ماكايا، ستلفيو دا كروز.

خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو، داياسوناما تشيكو، جيلسون دالا، ماتيوس جاليانو، فريدي ربيبرو، جالما كامبوس، جيرالدو، ويلسون إدواردو، جيرمي بيلا.