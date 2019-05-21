ديديه ديشامب يعتذر عن عدم تدريب يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن مدير فني لفريقه بعد اعتذار ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن تدريب النادي صاحب الرقم القياسي من البطولات في إيطاليا.

وقال ديشامب في باريس اليوم الثلاثاء إنه شيء لطيف عندما تتحدث أندية كبيرة مثل يوفنتوس عن أحد، واضاف:" مستقبلي منصب حاليا على المنتخب الفرنسي"، وتابع أن " كل طاقته وتركيزه منصبان" على تأهل فرنسا لبطولة أوروبا.

كان يوفنتوس قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة مديره الفني ماسيميليانو اليجيري.

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وتولى اليجري /51 عاما/ تدريب يوفنتوس عام 2014 قادما من ميلان، وقاد الفريق للقب الدوري في المواسم الخمسة الماضية، كما ساهم في فوز الفريق بثنائية الدوري والكأس في مواسمه الأربعة الأولى.

ووصل يوفنتوس تحت قيادة اليجري، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى في 2015 حينما خسر الفريق على يد برشلونة الإسباني وفي 2017 خسر يوفنتوس أمام ريال مدريد.

ولكن رغم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية فشل يوفنتوس في التتويج بلقب دوري الأبطال وخرج من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وصار ماورييتسو ساري، المدير الفني لتشيلسي، هو أبرز المرشحين الآن لتدريب يوفنتوس.