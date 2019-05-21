صحفي مغربي: "مونولوج" رئيس الزمالك يسب أبناء بلده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الصحفي المغربي، جمال اسطيفي، أن ما يتردد عبر وسائل الإعلام المصرية بعد مباراة نهضة بركان المغربي ضد الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، لا يمت للواقع.

ونشر اسطيفي تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، ما يفيد بأن اعتراض مقدمي البرامج المنتمية للزمالك على الحكم جاني سيكازوي غير مقبل.

وقال اسطيفي في تدوينته:

"منذ أن أجريت مباراة نهضة بركان والزمالك في ذهاب كأس "الكاف" والتي آلت لمصلحة نهضة بركان بهدف لصفر، وأنا حريص على متابعة ما يتردد في البرامج الرياضية التلفزيونية بمصر.

كان علي أن أتابع "مونولوج" رئيس الزمالك، الذي يتدخل كيفما شاء، ويصل به الأمر إلى سب وشتم أبناء بلده، دون أن يحرك ذلك في منشطي برنامج "الزمالك اليوم" اي شعرة، ولو حتى للإيحاء بأنهم يقومون بعمل صحفي مهني يفرض على المنشط ان يكون محامي الطرف الغائب.

كان علي ان أتابع ايضا الصديق العزيز خالد الغندور وهو يتحدث عن ضربة جزاء لم يراها إلا هو قال إن الحكم الزامبي سيكازوي لم يحتسبها للزمالك.

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بمنطق الغندور الذي سبق له قبل اربع سنوات أن صرخ في برنامجه التلفزيوني بأن هدف اسماعيل الحداد لاعب الوداد في مباراة الأخير امام الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا (5/2)، قد سجل باليد مع أن العالم كله تابع الحداد وهو يركن الكرة برأسه في شباك حارس الزمالك، فإن ثمة ضربتي جزاء لنهضة بركان لم تحتسبا!! مع العلم أنه في هذه المباراة تحديدا ليست هناك أي ضربة جزاء لا لنهضة بركان ولا للزمالك.

أما الأفدح والأمر في مداخلة الغندور فهو حديثه عن أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب الزمالك عمر السعيد غير مستحقة، وأنه كان على الحكم الجامبي جاساما الذي كان في غرفة "الفار" أن يخبر الحكم الزامبي بالأمر.

الا تعرف انه لو كانت هناك عدالة في مباراة فريقكم أمام حسنية اغادير لما كان الزمالك اليوم يلعب النهائي، وقد تابع الكل كيف أن الكرة تجاوزت خط مرمى الزمالك ولم يعلن الحكم عن هدف مشروع.

عزيزي الغندور الا تعرف أيضا وأنت اللاعب السابق والمنشط التلفزيوني الحالي ان تقنية الفار تستخدم في اربع حالات فقط وهي لتحديد هل الهدف صحيح أم لا، وتحديد صحة ضربة الجزاء من عدمها، وتحديد صحة إشهار الحكم للبطاقة الحمراء، والخطأ في تحديد اللاعب الذي يستحق العقاب.

ثم لقد قال رئيس الزمالك إن الحكم كان جيدا والاستقبال في بركان رائع، فهل بعد قوله قول!!؟

آفة الإعلام المنتمي أنه تحركه عاطفته وولاؤه لرئيس النادي أكثر من ولائه للمهنة، ولو لم يكن الأمر كذلك لتضامنت على الأقل مع زميليك المعلق علي محمد علي والمحلل هيثم فاروق، وهما بالمناسبة ينتميان للزمالك."