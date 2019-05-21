خاليلو فاديجا يتوقع نهائي أمم أفريقيا بدون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال خاليلو فاديجا لاعب منتخب السنغال السابق، إنه منتخب بلاده سيتأهل لنهائي أمم أفريقيا لعام 2019 بمصر، وسيكون المنتخب النيجيري طرف المباراة الثاني.

وأضاف فاديجا في تصريحات نشرها موقع سبورتس 247 النيجيري، أن هناك 4 منتخبات سيجدون منافسة قوية خلال البطولة وهم منتخب السنغال ونيجيريا ومصر والمغرب.

واوضح، أن الأقرب للتأهل لنهائي أمم أفريقيا سيكون منتخبي نيجيريا والسنغال، نظرا لامتلاكهما تشكيل قوي، متمنيا أن يلتقيا سويا في النهائي.

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وأشار إلى أنه خلال مشاهدة منتخب بلاده في التصفيات وظهور عدد من اللاعبين بمستوى جيد مثل ساديو ماني، باليدي كيتا وخاليدو كوليبالي، ذلك الأمر يجعل منتخب بلاده من المرشحين للفوز باللقب.

وحذر من مواجهة عدد من المنتخبات أبرزها نيجيريا، مصر والمغرب، مؤكدًا أنهم سيظهرون بشكل قوي خلال البطولة.

وتنظلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.